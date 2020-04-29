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18:57   29 Апреля 2020
Общество

Власти регионов планируют оплачивать общественные работы потерявшим заработок гражданам

Власти регионов планируют оплачивать общественные работы потерявшим заработок гражданам

Специальную государственную программу, согласно которой общественные работы будут оплачиваться из федерального бюджета, предложили власти Республики Бурятия, Оренбургской и Брянской областей.

Комитет Совета Федерации по экономической политике собрал инициативы регионов России и передал в рабочую группу палаты по совершенствованию законодательства. Председатель ведомства Андрей Кутепов заявил, что предлагаемые меры помогут гражданам, которые оказались под риском увольнения из-за введения нерабочих дней в связи с пандемией коронавируса.

"В эти периоды, когда наступят тяжелые времена, они смогут выполнять определенные виды работ, получая за это заработную плату", — отметил сенатор в интервью "Парламентской газете".

В Приморье уже были организованы оплачиваемые общественные работы, которые помогают оставшимся без зарплаты людям. Соответствующие решения принимают только на уровне регионов, но в масштабах страны они пока не пользуются популярностью. Теперь вопрос могут поднять на федеральном уровне.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что министерство подготавливает проект постановления, направленный на организацию временной занятости для тех, кто оказался под риском увольнения. Подобная ситуация сложилась из-за приостановки работы многих организаций в период пандемии.

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Автор: Илья Романович
#россия #совфед #кутепов #коронавирус

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