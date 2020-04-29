Власти регионов планируют оплачивать общественные работы потерявшим заработок гражданам

Специальную государственную программу, согласно которой общественные работы будут оплачиваться из федерального бюджета, предложили власти Республики Бурятия, Оренбургской и Брянской областей.

Комитет Совета Федерации по экономической политике собрал инициативы регионов России и передал в рабочую группу палаты по совершенствованию законодательства. Председатель ведомства Андрей Кутепов заявил, что предлагаемые меры помогут гражданам, которые оказались под риском увольнения из-за введения нерабочих дней в связи с пандемией коронавируса.

"В эти периоды, когда наступят тяжелые времена, они смогут выполнять определенные виды работ, получая за это заработную плату", — отметил сенатор в интервью "Парламентской газете".

В Приморье уже были организованы оплачиваемые общественные работы, которые помогают оставшимся без зарплаты людям. Соответствующие решения принимают только на уровне регионов, но в масштабах страны они пока не пользуются популярностью. Теперь вопрос могут поднять на федеральном уровне.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что министерство подготавливает проект постановления, направленный на организацию временной занятости для тех, кто оказался под риском увольнения. Подобная ситуация сложилась из-за приостановки работы многих организаций в период пандемии.