Воробьев сообщил о выходе Московской области на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по заражению коронавирусной инфекцией, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Количество новых заболеваний новым типом пневмонии держится на отметке пять – семь процентов, пояснил губернатор. По его словам, через некоторое время и этот показатель пойдет на спад. Об этом Воробьев рассказал в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1". Подмосковные врачи диагностировали коронавирус у 10,9 тыс. человек. Почти 390 человек вылечились от нового типа пневмонии в регионе.

Коронавирусной инфекцией в России заразились 99,3 тыс. человек. Российские врачи вылечили от коронавируса более десяти тысяч человек. Следить за актуальной информацией о течении COVID-19 в РФ можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.