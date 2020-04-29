Захарова сообщила, что поступки США ведут к росту угрозы ядерного конфликта

Соединенные Штаты всеми способами пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, что ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сказала, что правительство обратило внимание на материал на сайте Госдепа США, посвященный вопросу разработки в Соединенных Штатах ядерных боезарядов малой мощности W76-2 и оснащению ими части баллистических ракет подводных лодок Trident 2. Это подается как реакция США на "усиление глобальных угроз". Власти России считают такой шаг опасным элементом дестабилизации.

Она подчеркнула, что происходит намеренное стирание граней между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, что неизбежно ведет к снижению ядерного порога и увеличению угрозы ядерного конфликта. Такое мнение выражают и авторитетные представители академического общества США и даже конгресса Соединенных Штатов.

Захарова отметила, что любое нападение с применением баллистической ракеты подводных лодок Соединенных Штатов, независимо от характеристик ее оснащения, будет восприниматься в качестве атаки с использованием ядерного оружия, сообщает РИА Новости.