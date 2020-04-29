ЛНА объявила о намерении улучшить ситуацию в Ливии

Ливию ожидают кардинальные перемены, о которых уже в ближайшее время сообщит фельдмаршал Халифа Хафтар, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад аль-Мисмари.

Помимо этого он отметил, что до выхода из затяжного внутриливийского кризиса осталось совсем недолго. Мисмари сказал, что командование ЛНА наблюдало на протяжении восьми лет, пока ООН и международное сообщество безрезультатно пытались найти решение для урегулирования ситуации в Ливии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мисмари отметил, что в скором времени ЛНА займется урегулированием кризиса в североафриканском государстве для восстановления страны и ее дальнейшего развития. Он надеется, что международное сообщество, ООН и арабские государства проявят определенную степень ответственности для содействия этим инициативам.

Представитель ЛНА сказал, что ливийская армия сейчас активно разрабатывает план действий для выхода из внутриливийского кризиса. Также Мисмари подчеркнул, что в ближайшее время Ливию ожидает переходный период, который нужен для возвращения мирной жизни в страну с помощью волеизъявления ливийского народа, пока не будет создана полноценная конституция.