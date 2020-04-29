Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти регионов планируют оплачивать общественные работы потерявшим заработок гражданам

Власти регионов планируют оплачивать общественные работы потерявшим заработок гражданам

 Воробьев сообщил о выходе Московской области на плато по коронавирусу

Воробьев сообщил о выходе Московской области на плато по коронавирусу
Мизулина просит Генпрокуратуру разобраться со слухами о ее двойном гражданстве

Мизулина просит Генпрокуратуру разобраться со слухами о ее двойном гражданстве

 Володин сравнил медицинскую помощь в России и США на фоне распространения коронавируса

Володин сравнил медицинскую помощь в России и США на фоне распространения коронавируса
Родионов: новый фейк Запада в деле о крушении Boeing MH17 возник не случайно

Родионов: новый фейк Запада в деле о крушении Boeing MH17 возник не случайно

 Ищенко: современному Европейскому Союзу жутко не повезло

Ищенко: современному Европейскому Союзу жутко не повезло
Власти регионов планируют оплачивать общественные работы потерявшим заработок гражданам

Власти регионов планируют оплачивать общественные работы потерявшим заработок гражданам

 Воробьев сообщил о выходе Московской области на плато по коронавирусу

Воробьев сообщил о выходе Московской области на плато по коронавирусу
Мизулина просит Генпрокуратуру разобраться со слухами о ее двойном гражданстве

Мизулина просит Генпрокуратуру разобраться со слухами о ее двойном гражданстве

 Володин сравнил медицинскую помощь в России и США на фоне распространения коронавируса

Володин сравнил медицинскую помощь в России и США на фоне распространения коронавируса
Родионов: новый фейк Запада в деле о крушении Boeing MH17 возник не случайно

Родионов: новый фейк Запада в деле о крушении Boeing MH17 возник не случайно

 Ищенко: современному Европейскому Союзу жутко не повезло

Ищенко: современному Европейскому Союзу жутко не повезло
19:07   29 Апреля 2020
Весь мир

Родионов: новый фейк Запада в деле о крушении Boeing MH17 возник не случайно

Родионов: новый фейк Запада в деле о крушении Boeing MH17 возник не случайно

Отношение европейцев к России начало меняться в лучшую сторону после того, как Москва оказала Италии помощь в борьбе с эпидемией коронавируса, в то время как страны-соседи по Евросоюзу отказали Риму в поддержке. Эта ситуация очень не нравится Брюсселю, отсюда и желание очернить нашу страну в глазах обывателей.

Такое мнение в беседе с ФБК «Экономика сегодня» высказал глава Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, комментируя голословные сообщения «Русской службы Би-би-си» о том, что генерал ФСБ Андрей Бурлак может стать главным фигурантом дела о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе

Напомним, пассажирский Boeing-777 компании «Малазийские авиалинии», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту в момент крушения находились 298 человек, все они погибли. По версии следственной группы, в которую входят представители Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии и Украины, самолет был сбит, и причастна к этому именно Россия, представителей которой в следственную группу не пригласили. При этом «следователи» не смогли внятно объяснить, зачем России понадобилось сбивать пассажирский самолет над Донбассом.

Родионов: новый фейк Запада в деле о крушении Boeing MH17 возник не случайно

Предвзятое «следствие» продолжалось несколько лет и в какой-то момент власти Малайзии заявили, что не согласны с выдвигаемыми версиями, так как их целью является не установление истины, а лишь возложение вины за трегедию на Россию. Любые факты, которые не согласуются с базовой концепцией, «следствие» считает ненужными и отметает. Российским представителям было отказано в допуске к ходу расследования, при этом следственная группа отказывается даже ознакомиться с аргументами и доказательствами, которые предлагает Москва.

«Новый фейк о причастности российского генерала в катастрофе именно сейчас возник явно неслучайно – это видно, если посмотреть в целом на ситуацию в Европе», — отметил Родионов в беседе с журналистами.

Италия, сильно пострадавшая от эпидемии коронавируса, обратилась за помощью к России и получила ее, напомнил эксперт. Москва отправила итальянцам 14 транспортных самолетов с защитными средствами, медицинскими препаратами, спецтехникой и военными врачами, в то время как соседи по Евросоюзу отказали Риму в поддержке.

«Отношение обывателей-европейцев к России после такого поступка явно стало меняться, что не понравилось Брюсселю и его евробюрократии. В СМИ ЕС стразу появились антироссийские фейки, обвиняющие Москву чуть не в военных интервенциях», — напомнил Родионов.

Именно поэтому сейчас и вспомнили об истории с гибелью рейса МН17 – ведь европейцам нужно срочно напомнить все стереотипы о нашей стране, которые западная массовая пропаганда выстраивала десятилетиями, в частности, что Россия – это «кровавый агрессор» и «массовый убийца», заключил политолог.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #европа #расследование #самолет #обвинения #нидерланды #боинг #пропаганда #малайзия #мн17

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...