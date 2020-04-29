Родионов: новый фейк Запада в деле о крушении Boeing MH17 возник не случайно

Отношение европейцев к России начало меняться в лучшую сторону после того, как Москва оказала Италии помощь в борьбе с эпидемией коронавируса, в то время как страны-соседи по Евросоюзу отказали Риму в поддержке. Эта ситуация очень не нравится Брюсселю, отсюда и желание очернить нашу страну в глазах обывателей.

Такое мнение в беседе с ФБК «Экономика сегодня» высказал глава Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов, комментируя голословные сообщения «Русской службы Би-би-си» о том, что генерал ФСБ Андрей Бурлак может стать главным фигурантом дела о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе

Напомним, пассажирский Boeing-777 компании «Малазийские авиалинии», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту в момент крушения находились 298 человек, все они погибли. По версии следственной группы, в которую входят представители Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии и Украины, самолет был сбит, и причастна к этому именно Россия, представителей которой в следственную группу не пригласили. При этом «следователи» не смогли внятно объяснить, зачем России понадобилось сбивать пассажирский самолет над Донбассом.

Предвзятое «следствие» продолжалось несколько лет и в какой-то момент власти Малайзии заявили, что не согласны с выдвигаемыми версиями, так как их целью является не установление истины, а лишь возложение вины за трегедию на Россию. Любые факты, которые не согласуются с базовой концепцией, «следствие» считает ненужными и отметает. Российским представителям было отказано в допуске к ходу расследования, при этом следственная группа отказывается даже ознакомиться с аргументами и доказательствами, которые предлагает Москва.

«Новый фейк о причастности российского генерала в катастрофе именно сейчас возник явно неслучайно – это видно, если посмотреть в целом на ситуацию в Европе», — отметил Родионов в беседе с журналистами.

Италия, сильно пострадавшая от эпидемии коронавируса, обратилась за помощью к России и получила ее, напомнил эксперт. Москва отправила итальянцам 14 транспортных самолетов с защитными средствами, медицинскими препаратами, спецтехникой и военными врачами, в то время как соседи по Евросоюзу отказали Риму в поддержке.

«Отношение обывателей-европейцев к России после такого поступка явно стало меняться, что не понравилось Брюсселю и его евробюрократии. В СМИ ЕС стразу появились антироссийские фейки, обвиняющие Москву чуть не в военных интервенциях», — напомнил Родионов.

Именно поэтому сейчас и вспомнили об истории с гибелью рейса МН17 – ведь европейцам нужно срочно напомнить все стереотипы о нашей стране, которые западная массовая пропаганда выстраивала десятилетиями, в частности, что Россия – это «кровавый агрессор» и «массовый убийца», заключил политолог.