Песков сообщил о видеоконференции Путина с Совбезом РФ по вопросам борьбы с коронавирусом

Глава государства Владимир Путин и члены Совбеза РФ обсудили борьбу с коронавирусом в регионах с наибольшим приростом зараженных COVID-19, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Участники конференции обменялись мнениями по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией в регионах, где наблюдается наибольший рост заражений COVID-19. Кроме того, участники встречи обсудили другие внутрироссийские и международные вопросы, добавил Песков. Он уточнил, что совещание проходило в формате видеоконференции.

Коронавирус подтвердили у 99,3 тысячи человек в России. Российские врачи вылечили от нового типа пневмонии более десяти тысяч пациентов. Актуальную информацию о течении коронавирусной инфекции РФ можно отслеживать на специальном портале стопкоронавирус.рф.