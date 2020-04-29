Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков сообщил о видеоконференции Путина с Совбезом РФ по вопросам борьбы с коронавирусом

Песков сообщил о видеоконференции Путина с Совбезом РФ по вопросам борьбы с коронавирусом

 Видео Баталова о блокировке счетов и угрозах оказалось фейком

Видео Баталова о блокировке счетов и угрозах оказалось фейком
Вассерман предупредил о грядущем банкротстве Украины

Вассерман предупредил о грядущем банкротстве Украины

 Самонкин заявил, что стабилизация ситуации с COVID-19 в Сирии является следствием политики

Самонкин заявил, что стабилизация ситуации с COVID-19 в Сирии является следствием политики
Ищенко: современному Европейскому Союзу жутко не повезло

Ищенко: современному Европейскому Союзу жутко не повезло

 Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России
Песков сообщил о видеоконференции Путина с Совбезом РФ по вопросам борьбы с коронавирусом

Песков сообщил о видеоконференции Путина с Совбезом РФ по вопросам борьбы с коронавирусом

 Видео Баталова о блокировке счетов и угрозах оказалось фейком

Видео Баталова о блокировке счетов и угрозах оказалось фейком
Вассерман предупредил о грядущем банкротстве Украины

Вассерман предупредил о грядущем банкротстве Украины

 Самонкин заявил, что стабилизация ситуации с COVID-19 в Сирии является следствием политики

Самонкин заявил, что стабилизация ситуации с COVID-19 в Сирии является следствием политики
Ищенко: современному Европейскому Союзу жутко не повезло

Ищенко: современному Европейскому Союзу жутко не повезло

 Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России
17:59   29 Апреля 2020
Политика

Самонкин заявил, что стабилизация ситуации с COVID-19 в Сирии является следствием политики

Самонкин заявил, что стабилизация ситуации с COVID-19 в Сирии является следствием политики

Политическая закалка президента Сирии Башара Асада стала следствием того, что страна избежала резкого увеличения числа случаев COVID-19, заявил политолог Юрий Самонкин.

В рамках своей политики борьбы с распространением коронавируса, правительство Сирийской Арабской Республики во главе с Асадом ввело продление общенационального комендантского часа, что положительно сказалось на сдерживании вируса в стране, сообщает ФАН.

Частный бизнес и государственные рынки не остались без поддержки: для помощи им была ослаблена жесткая блокировка экономической деятельности.

"Все предприятия и магазины должны соблюдать общественную безопасность и дезинфицировать свои помещения", — обозначается в сообщении кабмина Сирии.

Поэтапное возобновление работы в государственном секторе вернет к работе всех госслужащих по окончании Рамадана.

На сегодняшний день в САР зарегистрированы 43 случая COVID-19, 21 пациент полностью выздоровел.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#сирия #башар асад #сар #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...