Самонкин заявил, что стабилизация ситуации с COVID-19 в Сирии является следствием политики

Политическая закалка президента Сирии Башара Асада стала следствием того, что страна избежала резкого увеличения числа случаев COVID-19, заявил политолог Юрий Самонкин.

В рамках своей политики борьбы с распространением коронавируса, правительство Сирийской Арабской Республики во главе с Асадом ввело продление общенационального комендантского часа, что положительно сказалось на сдерживании вируса в стране, сообщает ФАН.

Частный бизнес и государственные рынки не остались без поддержки: для помощи им была ослаблена жесткая блокировка экономической деятельности.

"Все предприятия и магазины должны соблюдать общественную безопасность и дезинфицировать свои помещения", — обозначается в сообщении кабмина Сирии.

Поэтапное возобновление работы в государственном секторе вернет к работе всех госслужащих по окончании Рамадана.

На сегодняшний день в САР зарегистрированы 43 случая COVID-19, 21 пациент полностью выздоровел.