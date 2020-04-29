Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков сообщил о видеоконференции Путина с Совбезом РФ по вопросам борьбы с коронавирусом

Песков сообщил о видеоконференции Путина с Совбезом РФ по вопросам борьбы с коронавирусом

 Видео Баталова о блокировке счетов и угрозах оказалось фейком

Видео Баталова о блокировке счетов и угрозах оказалось фейком
Вассерман предупредил о грядущем банкротстве Украины

Вассерман предупредил о грядущем банкротстве Украины

 Самонкин заявил, что стабилизация ситуации с COVID-19 в Сирии является следствием политики

Самонкин заявил, что стабилизация ситуации с COVID-19 в Сирии является следствием политики
Ищенко: современному Европейскому Союзу жутко не повезло

Ищенко: современному Европейскому Союзу жутко не повезло

 Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России
Песков сообщил о видеоконференции Путина с Совбезом РФ по вопросам борьбы с коронавирусом

Песков сообщил о видеоконференции Путина с Совбезом РФ по вопросам борьбы с коронавирусом

 Видео Баталова о блокировке счетов и угрозах оказалось фейком

Видео Баталова о блокировке счетов и угрозах оказалось фейком
Вассерман предупредил о грядущем банкротстве Украины

Вассерман предупредил о грядущем банкротстве Украины

 Самонкин заявил, что стабилизация ситуации с COVID-19 в Сирии является следствием политики

Самонкин заявил, что стабилизация ситуации с COVID-19 в Сирии является следствием политики
Ищенко: современному Европейскому Союзу жутко не повезло

Ищенко: современному Европейскому Союзу жутко не повезло

 Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России
17:50   29 Апреля 2020
Общество

Видео Баталова о блокировке счетов и угрозах оказалось фейком

Видео Баталова о блокировке счетов и угрозах оказалось фейком

Идею Петра Баталова навариться на ложных обвинениях государства в "преследовании" разоблачил блогер Александр Движнов.

Недавно автор канала "Все нормально", который занимается якобы расследованиями случаев коррупции, пожаловался на угрозы и блокировку счетов Сбербанком. Движнов внимательно изучил материалы и "доказательства" обвинений и задался рядом вопросов. Попросив у Баталова скрины угроз и блокировки счетов, стало ясно, что вся история – сплошной фейк.

Во-первых, все, что представил на видео Баталов, не совпадало по времени с реальными скринами. Например, операция по блокировке была проведена не 23 апреля, как говорится в видео, а только на следующий день. Кроме того, политикой здесь и не пахло – все произошло только из-за того, что "ютубер" отказался платить счета ЖКХ.

Угрозы же, которые якобы изначально поступили в WhatsApp к девушке оппозиционера, оказались в итоге звонком с неизвестного номера, разговор с которым она успела записать на диктофон в хорошем качестве. Кроме того, скрины звонка и голосового в WhatsApp опять же не совпадали по времени. Они произошли позже, чем было показано на видео, сообщает Nation News.

Проанализировав публикацию, Движнов сделал вывод, что Баталов просто хотел пропиариться на горячей теме, что в целом у него и получилось, так как активность на канале сразу же поднялась.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#оппозиционер #баталов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...