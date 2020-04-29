Видео Баталова о блокировке счетов и угрозах оказалось фейком

Идею Петра Баталова навариться на ложных обвинениях государства в "преследовании" разоблачил блогер Александр Движнов.

Недавно автор канала "Все нормально", который занимается якобы расследованиями случаев коррупции, пожаловался на угрозы и блокировку счетов Сбербанком. Движнов внимательно изучил материалы и "доказательства" обвинений и задался рядом вопросов. Попросив у Баталова скрины угроз и блокировки счетов, стало ясно, что вся история – сплошной фейк.

Во-первых, все, что представил на видео Баталов, не совпадало по времени с реальными скринами. Например, операция по блокировке была проведена не 23 апреля, как говорится в видео, а только на следующий день. Кроме того, политикой здесь и не пахло – все произошло только из-за того, что "ютубер" отказался платить счета ЖКХ.

Угрозы же, которые якобы изначально поступили в WhatsApp к девушке оппозиционера, оказались в итоге звонком с неизвестного номера, разговор с которым она успела записать на диктофон в хорошем качестве. Кроме того, скрины звонка и голосового в WhatsApp опять же не совпадали по времени. Они произошли позже, чем было показано на видео, сообщает Nation News.

Проанализировав публикацию, Движнов сделал вывод, что Баталов просто хотел пропиариться на горячей теме, что в целом у него и получилось, так как активность на канале сразу же поднялась.