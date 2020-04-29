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17:38   29 Апреля 2020
Политика

МИД РФ прокомментировал решение суда по вопросу анонимности свидетелей в рамках дела МН17

МИД РФ прокомментировал решение суда по вопросу анонимности свидетелей в рамках дела МН17

Решение суда в Нидерландах по вопросу анонимности свидетелей в рамках дела МН17 не вызывает доверия в части открытости процесса, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Анонимность 12 из 13 свидетелей в отношении дела о крушении МН17 была им присвоена в результате постановления окружного суда Гааги. Но анонимность последнего свидетеля не была принята. Защита россиянина Олега Пулатова подала апелляцию на решение следственного судьи, согласно которому 13 анонимным свидетелям гарантировался анонимный статус, сообщает РИА Новости.

Пулатов является единственным из четырех подозреваемых, предоставленных на суде по МН17 международной группой адвокатов.

"Для свершения правосудия важно, чтобы процесс носил по-настоящему открытый и находящийся в правовых рамках характер", -— обозначила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия внимательно наблюдает за ходом дела, так как хоть и не является участником процесса, но обеспечивает соблюдения прав трех обвиняемых российских граждан.  

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Автор: Яна Либерман
#лавров #нидерланды #мн-17

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