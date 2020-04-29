Дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, которого поддерживали признанный иноагентом в РФ "Мемориал" и "Новая Газета", приговорили к 10 годам лишения свободы за терроризм.

Либеральное СМИ и правозащитный центр долгое время выступали на стороне защиты подозреваемого. Однако факты, представленные правоохранителями, убедили суд в том, что Мирзеханов действительно имеет отношение к террористической деятельности. Согласно некоторым страницам из биографии блогера, юноша был пособником подпольной банды в Дагестане, передает Telegram-канал "Архивариус".

Спустя время Мирзеханов отказался от статуса террориста, однако в Москве он вновь решил встать на прежнюю тропу. Блогера задержали за набор боевиков в запрещенную в РФ организацию "Исламское государство". Позднее он признал свою вину. Рассматривавший дело Мирзеханова суд приговорил молодого человека к 10 годам лишения свободы. По всей видимости, дворец правосудия смягчил наказание блогеру за сотрудничество со следствием.

На протяжении следствия и суда Мирзеханова поддерживала "Новая газета". Вероятно, что блогера и либеральное СМИ объединяют личные дела с террористами. Так, корреспондент "Новой газеты" Денис Коротков был уличен журналистами Федерального агентства новостей в сотрудничестве с боевиками ИГ.