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17:31   29 Апреля 2020
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"Новая Газета" оказывала информационную поддержку осужденному за терроризм Мирзеханову

"Новая Газета" оказывала информационную поддержку осужденному за терроризм Мирзеханову

Дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, которого поддерживали признанный иноагентом в РФ "Мемориал" и "Новая Газета", приговорили к 10 годам лишения свободы за терроризм.

Либеральное СМИ и правозащитный центр долгое время выступали на стороне защиты подозреваемого. Однако факты, представленные правоохранителями, убедили суд в том, что Мирзеханов действительно имеет отношение к террористической деятельности. Согласно некоторым страницам из биографии блогера, юноша был пособником подпольной банды в Дагестане, передает Telegram-канал "Архивариус". 

Спустя время Мирзеханов отказался от статуса террориста, однако в Москве он вновь решил встать на прежнюю тропу. Блогера задержали за набор боевиков в запрещенную в РФ организацию "Исламское государство". Позднее он признал свою вину. Рассматривавший дело Мирзеханова суд приговорил молодого человека к 10 годам лишения свободы. По всей видимости, дворец правосудия смягчил наказание блогеру за сотрудничество со следствием. 

На протяжении следствия и суда Мирзеханова поддерживала "Новая газета". Вероятно, что блогера и либеральное СМИ объединяют личные дела с террористами. Так, корреспондент "Новой газеты" Денис Коротков был уличен журналистами Федерального агентства новостей в сотрудничестве с боевиками ИГ.

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Автор: Василий Пименов
#суд #приговор #террористы #новая газета

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