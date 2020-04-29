Захарова предложила Чехии оценить последствия истории с "отравлением" для отношений с РФ

Чехии необходимо оценить последствия истории с "отравлением" для отношений с Москвой, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее местное издание Respekt сообщило, что в начале апреля 2020 года в Прагу прилетел некий мужчина с российским дипломатическим паспортом, при себе он имел смертельный яд рицин​​​. По предположению СМИ, яд предназначался для двух местных политиков, которые связаны со сносом памятника маршалу Ивану Коневу и переименованием площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

По словам Захаровой, власти Праги должны понять, что подобные провокации будут иметь последствия для отношений с Москвой. Как отметила представитель МИД, такие действия могут считаться манипуляцией и должны иметь серьезный исход.