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17:19   29 Апреля 2020
Политика

Калашников назвал антисоветский проект в Венгрии частью инфовойны против РФ

Калашников назвал антисоветский проект в Венгрии частью инфовойны против РФ

Проекты США в Венгрии с историями о якобы "тирании СССР" во времена Второй мировой войны являются частью информационной борьбы Соединенных Штатов против России, полагает член Совета Федерации Сергей Калашников.

Последним "показательным выступлением" Соединенных Штатов и очередным примером инфовойны против России стал запущенный США в Будапеште конкурс на реализацию проектов, способствующих якобы "правдивому" отображению событий Второй мировой войны, сообщает IReactor.

Участникам предложено написать свои личные истории о послевоенном периоде во время "тирании Советского Союза".

"Есть хорошее выражение. История – это нынешняя политика с оглядкой на прошлое. Это объясняет все сегодняшние попытки сторон оспорить итоги Второй мировой войны", — подчеркнул член Совфеда Сергей Калашников.

Попытки нивелировать роль СССР во Второй мировой со стороны Вашингтона могут быть искоренены только в случае, если мировая политика претерпит изменения, резюмировал эксперт.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #вторая мировая война #венгрия #будапешт #сергей калашников

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