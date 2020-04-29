Лавров заявил, что проект резолюции Генассамблеи ООН готовится в честь 75-летия Победы

Резолюция Генассамблеи ООН будет проведена РФ в соавторстве с государствами СНГ, КНР и рядом стран — членов ООН в честь 75-летия Победы, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Готовится проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, теперь уже по поводу 75-летия Победы во Второй мировой войне", — подчеркнул политик в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Он добавил, что никто из иностранных гостей не сообщил, что может отказаться от прибытия в Москву на парад Победы в новые сроки, сообщает ТАСС.