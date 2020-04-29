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17:03   29 Апреля 2020
Политика

Спецслужбы США выяснят, скрывали ли информацию о COVID-19 Китай и ВОЗ

Спецслужбы США выяснят, скрывали ли информацию о COVID-19 Китай и ВОЗ

Американским спецслужбам поручено выяснить, скрывали ли власти КНР и Всемирная организация здравоохранения информацию о COVID-19.

Как сообщает NBC News, соответствующее распоряжение подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Ранее США не раз обвиняли Китай в сокрытии данных о распространении коронавируса. Американский лидер Дональд Трамп пообещал, что КНР ответит за то, что скрывал информацию о COVID-19, тем самым допустив пандемию. Если выяснится, что власти Пекина преднамеренно скрывали данные о заболевании, то в отношении Китая должны наступить серьезные последствия, заявил Трамп. Он также подчеркнул, что ошибка могла возникнуть по случайности, но это не так страшно, как если власти КНР преднамеренно скрывали правду о коронавирусе.

Также СМИ сообщали, что обвинения стали причиной отмены совещания лидеров стран "Большой двадцатки" (G20).

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Автор: Василий Пименов
#сша #трамп #коронавирус

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