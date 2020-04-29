Ищенко: современному Европейскому Союзу жутко не повезло

Ведущими государствами ЕС по праву считаются Германия и Франция. И сегодня обе державы столкнулись с серьезными проблемами. Так, официальному Парижу приходится противостоять «желтым жилетам», отчаянно сопротивляющимся политике экономии, которую пытается проводить национальный лидер Эммануэль Макрон. В Берлине же правящая коалиция пытается сдерживать давление со стороны набирающих политический вес правых популистов, уступки которым могут обернуться для нынешних властей поражением на грядущих выборах. При этом ни одна из держав совершенно не хочет вникать в проблемы союзника.

«Современному Европейскому Союзу жутко не повезло. Там все за сохранение единства. При этом присутствует полный набор субъективных факторов, это единство уничтожающих. Здесь и личные амбиции, и групповой эгоизм, и излишняя идеологизация политики, и даже явная интеллектуальная недостаточность европейской элиты, пытающейся коллективно играть на повышение ставок», – пишет Ищенко.

Все это ведет к тому, что ЕС в том виде, в котором существует сегодня, в скором будущем может исчезнуть, отмечает политолог. Недаром об угрозе распада не так давно говорил французский лидер. По словам Макрона, единству европейских стран угрожает позиция Германии и Нидерландов, которые выступают против «объединения долгов». Другими словами, Берлин и Амстердам не горят желанием за счет внутренних ресурсов обеспечивать функционирование экономик бедных стран. Таким образом, все идет к наиболее худшему сценарию для Евросоюза.

Ранее замглавы Европарламента Фабио Массимо Касталдо выразил благодарность российскому руководству за оказания помощи Италии в борьбе с COVID-19. Политик также отметил разочарование, вызванное тем, что партнеры по ЕС не проявили такого же рвения.