Перенджиев отметил успехи Крыма и Сирии в совместном экономическом сотрудничестве

Сирия и Крым в ходе Ялтинского международного экономического форума в 2019 году подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве. За год сотрудничества Сирия и Крым достигли определенных успехов в экономическом развитии.

Совместные планы торгового дома и судоходной компании для регулярных морских грузоперевозок между Крымом и портами Латакии успешно реализовываются, отметил в беседе с Федеральным агентством новостей доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Уже два крымских промышленных предприятия поставляют продукцию в САР с 2019 года. Также проявляют интерес к сирийскому рынку и представители других отраслей экономики Крыма.

В основном Крым экспортирует в Сирию гречиху, на полуостров из портов Латакии прибывают цитрусовые. К слову, в 2017 году Сирия поставляла в Крым бумагу и полиграфическую продукцию. Перенджиев отметил, что и Крым, и Сирия выиграли от взаимного сотрудничества. Сирийская экономика крепнет благодаря взаимодействию с Россией.

Товарооборот между Крымом и Сирией за первый год сотрудничества составил 321,6 тысячи долларов. По словам Перенджиева, президент Сирии Башар Асад занимается восстановлением железнодорожного транспорта, развивает сельское хозяйство и сфера строительства. Также правительство САР контролирует часть нефтяного бизнеса. Все это удается благодаря плодотворному сотрудничеству с РФ.