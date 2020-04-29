Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эрнест Макаренко жестко раскритиковал организаторов митингов во время пандемии

Эрнест Макаренко жестко раскритиковал организаторов митингов во время пандемии

 Патриарх Кирилл запретил протодиакону Кураеву проводить священнослужения

Патриарх Кирилл запретил протодиакону Кураеву проводить священнослужения
Перенджиев отметил успехи Крыма и Сирии в совместном экономическом сотрудничестве

Перенджиев отметил успехи Крыма и Сирии в совместном экономическом сотрудничестве

 Путин: пандемия коронавируса нанесла небывалый урон мировой энергетике

Путин: пандемия коронавируса нанесла небывалый урон мировой энергетике
Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

 Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»

Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»
Эрнест Макаренко жестко раскритиковал организаторов митингов во время пандемии

Эрнест Макаренко жестко раскритиковал организаторов митингов во время пандемии

 Патриарх Кирилл запретил протодиакону Кураеву проводить священнослужения

Патриарх Кирилл запретил протодиакону Кураеву проводить священнослужения
Перенджиев отметил успехи Крыма и Сирии в совместном экономическом сотрудничестве

Перенджиев отметил успехи Крыма и Сирии в совместном экономическом сотрудничестве

 Путин: пандемия коронавируса нанесла небывалый урон мировой энергетике

Путин: пандемия коронавируса нанесла небывалый урон мировой энергетике
Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

 Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»

Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»
16:19   29 Апреля 2020
Экономика

Перенджиев отметил успехи Крыма и Сирии в совместном экономическом сотрудничестве

Перенджиев отметил успехи Крыма и Сирии в совместном экономическом сотрудничестве

Сирия и Крым в ходе Ялтинского международного экономического форума в 2019 году подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве. За год сотрудничества Сирия и Крым достигли определенных успехов в экономическом развитии.

Совместные планы торгового дома и судоходной компании для регулярных морских грузоперевозок между Крымом и портами Латакии успешно реализовываются, отметил в беседе с Федеральным агентством новостей доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев. 

Уже два крымских промышленных предприятия поставляют продукцию в САР с 2019 года. Также проявляют интерес к сирийскому рынку и представители других отраслей экономики Крыма.

В основном Крым экспортирует в Сирию гречиху, на полуостров из портов Латакии прибывают цитрусовые. К слову, в 2017 году Сирия поставляла в Крым бумагу и полиграфическую продукцию. Перенджиев отметил, что и Крым, и Сирия выиграли от взаимного сотрудничества. Сирийская экономика крепнет благодаря взаимодействию с Россией. 

Товарооборот между Крымом и Сирией за первый год сотрудничества составил 321,6 тысячи долларов. По словам Перенджиева, президент Сирии Башар Асад занимается восстановлением железнодорожного транспорта, развивает сельское хозяйство и сфера строительства. Также правительство САР контролирует часть нефтяного бизнеса. Все это удается благодаря плодотворному сотрудничеству с РФ. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #сирия #крым #перенджиев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...