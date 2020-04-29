Путин: пандемия коронавируса нанесла небывалый урон мировой энергетике

Сложности, с которыми сталкивается не только российская, но и мировая энергетическая сфера на фоне ситуации с пандемией коронавируса, отличаются масштабностью, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

Распространение коронавирусной инфекции по всему миру стало причиной появления нестабильной ситуации на глобальном энергетическом рынке. Закрытие государственных границ, приостановка работы многих предприятий, уменьшение спроса на нефть нанесли удар не только по экономике, но и по топливно-энергетическом комплексу страны.

Совместные действия мировых лидеров энергетической отрасли помогут нормализовать ситуацию. Конструктивные решения в вопросах стабилизации энергетики будут способствовать не только улучшению положения дел в ТЭК, но и создадут базу, которая защитит от возникновения подобного дисбаланса в будущем, рассказал глава государства.