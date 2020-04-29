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15:58   29 Апреля 2020
Общество

Эрнест Макаренко жестко раскритиковал организаторов митингов во время пандемии

Эрнест Макаренко жестко раскритиковал организаторов митингов во время пандемии

Провокаторы, которые призывают россиян выходить на протестные акции в период пандемии коронавируса, хотят смерти как можно большего количества людей, считает общественный деятель Эрнест Макаренко.

Так Макаренко прокомментировал митинг во Владикавказе, после которого множество людей заразились коронавирусной инфекцией. Рост количества заболеваний в республике после инцидента составил 37% всего за неделю, сообщают "Народные новости". Макаренко считает инициаторов митингов в период пандемии коронавируса преступниками и глупцами.

"Публичные призывы выходить на митинги несут только преступный умысел", — заявил общественный деятель в беседе с корреспондентом издания.

Собеседник издания напомнил, что государство ввело целый перечень мер по поддержке россиян. Макаренко подчеркнул, что нарушать режим самоизоляции в  такое время — это настоящее безумие, и делать это можно только из политического умысла.

Режим самоизоляции действует во многих регионах России для нераспространения коронавирусной инфекции. Всего 99,3 тыс. случаев заболевания новым типом пневмонии подтвердили российские врачи. Подробнее можно узнать на специальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#митинг #макаренко #коронавирус

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