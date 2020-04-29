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15:45   29 Апреля 2020
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Врачи Подмосковья будут бороться с коронавирусом вахтовым методом

Врачи Подмосковья будут бороться с коронавирусом вахтовым методом

Медикам Подмосковья любых специальностей предлагают работать в инфекционных клиниках вахтовым методом. Для этого не нужно увольняться с основной должности.

Врачи Подмосковья разных профилей подключаются к борьбе с коронавирусом. Специалисты от онкологов до студентов пришли в инфекционные больницы. Об этом сообщает канал "360".

Подмосковные инфекционные центры набирают медработников, потому что им нужна помощь. Они предлагают зарплаты от 60 тысяч рублей. Заведующие и реаниматологи будут получать от 200 тысяч рублей, медсестры — от 125 тысяч.

Чтобы устроиться на работу, нужно отправить письмо с резюме на почту doc@mosreg.ru. Дальнейшим шагом будет онлайн-собеседование. Затем медика пригласят на работу.

Медработнику не придется увольняться, так как он будет работать вахтовым методом. Работодатели гарантируют безопасность на работе, бесплатное жилье и еду.

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Автор: Борис Нестеров
#медработники #вакансии #COVID-19

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