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15:33   29 Апреля 2020
Общество

Патриарх Кирилл запретил протодиакону Кураеву проводить священнослужения

Патриарх Кирилл запретил протодиакону Кураеву проводить священнослужения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл издал указ о запрете проведения священнослужений известного блогера протодиакона Андрея Кураева.

Об этом со ссылкой на соответствующий указ Кирилла сообщают официальные представители пресс-службы Московской патриархии. Как уточняется, причиной такого решение стало оскорбление памяти настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина. В указе отмечается, что оскорбление было публичным и, более того, было допущено в день смерти настоятеля.

"Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом по рассмотрении упомянутых деяний", —  говорится в указе.

Кураев являлся одним из наиболее активных деятелей РПЦ, который настаивал на избрании митрополита Кирилла на патриарший престол. Позднее, после избрания Кирилла, Кураев был повышен до ранга протодиакона.

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Автор: Ирина Большунова
#патриарх кирилл #рпц #кураев

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