СКР проверит публикации о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России начал проверку публикаций в СМИ о двойном гражданстве российского сенатора Елены Мизулиной.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официальной информации о проводимой проверке пока нет. Ранее в Сети появилась информация о том, что член Совфеда Елена Мизулина имеет вид на жительство в Бельгии. Сенатор считает, что это клевета. Она обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

Ранее стало известно, что одним из разделов в голосовании за поправки в Конституцию будет пункт об отсутствии двойного гражданства или вида на жительство для российских чиновников.