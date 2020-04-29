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15:31   29 Апреля 2020
Политика

СКР проверит публикации о двойном гражданстве Мизулиной

СКР проверит публикации о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России начал проверку публикаций в СМИ о двойном гражданстве российского сенатора Елены Мизулиной.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официальной информации о проводимой проверке пока нет. Ранее в Сети появилась информация о том, что член Совфеда Елена Мизулина имеет вид на жительство в Бельгии. Сенатор считает, что это клевета. Она обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

Ранее стало известно, что одним из разделов в голосовании за поправки в Конституцию будет пункт об отсутствии двойного гражданства или вида на жительство для российских чиновников.

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Автор: Яна Либерман
#ск рф #елена мизулина #двойное гражданство

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