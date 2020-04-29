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15:16   29 Апреля 2020
Политика

Разногласий между Палатой представителей Ливии и ЛНА нет — Салех

Разногласий между Палатой представителей Ливии и ЛНА нет — Салех

Реформы, которые предложил провести в Ливии командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, не противоречат инициативам Палаты представителей Ливии.

Об этом заявил председатель Палаты представителей Агила Салех. Он отметил, что у него нет никаких разногласий с Хафтаром. Международное сообщество должно поддержать нормализацию ситуации в Ливии и поспособствовать этому, считает Салех. Жители страны не изолированы от остальных государств, а предложенные ранее инициативы по политическому урегулированию затяжного кризиса основываются на социальных нормах, направленных прежде всего на улучшение жизни граждан Ливии, подчеркнул председатель Палаты представителей.

Салех считает, что ранее подписанные Схиратские соглашения полностью себя исчерпали, а новый план создан на основе традиций местных жителей. Он также выразил надежду, что благодаря новому подходу будет сформировано законное правительство страны, которое начнет отстаивать интересы ливийцев, пишет ФАН.

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Автор: Ирина Большунова
#ливия #лна

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