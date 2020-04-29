Путин поставил задачу обеспечить устойчивость топливно-энергетического комплекса РФ

Падение цен на нефть и пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 серьезно подорвали стабильность мирового рынка энергоресурсов. Россию также затронула эта негативная тенденция.

Совещание с представителями топливно-энергетического комплекса РФ провел президент РФ Владимир Путин. Как сообщает РИА Новости, президент заявил о необходимости обеспечить устойчивое развитие ТЭК РФ. Путин подчеркнул, что эта устойчивость должна иметь долгосрочный характер и охватывать все этапы производства — от добычи сырья до глубокой переработки.