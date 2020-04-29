"Радио Свобода" не собирается прекратить распространение фейков после проверок Госдумой

Недостоверную информацию о ситуации с пандемией коронавируса в стране, несмотря на проверку Государственной думой, продолжает распространять "Радио Свобода".

Проверка проведена в отношении радиостанции в связи с публикацией фейковых новостей. Думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства ранее заинтересовалась деятельностью редакции "Радио Свобода" в связи с публикацией недостоверных сведений о развитии ситуации с COVID-19 в России.

Глава комиссии Василий Пискарев сообщил, что "Радио Свобода" совместно с "Медузой" распространяли фейки о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких в российских медицинских учреждениях, дезинформацию о работе российских врачей в Италии, а также о действиях сотрудников правоохранительных органов в условиях пандемии. Об этом сообщает ФАН.

Такая деятельность наносит общественный вред, она сеет панику и страх у россиян. Но несмотря ни на что, издание не собирается останавливаться на "достигнутом результате" и продолжает публиковать фейки. Большие штрафы и негативные последствия для граждан не являются основанием для "Радио Свобода" прекращать размещение недостоверной информации. Поэтому комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства должна рассмотреть фейки "Радио Свобода" и принять соответствующее решение. Причастные к этому должны быть наказаны согласно российскому законодательству.