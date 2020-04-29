Путин потребовал не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке РФ
Президент России Владимир Путин призвал не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке страны.
Об этом он заявил на совещании по энергетике. По словам главы государства, Россия продолжит выстраивать сотрудничество с партнерами из-за рубежа, а также будет искать решения по вопросам балансировки в энергетике. Как отметил Путин, каждый сектор энергетики требует своего подхода и потребностей для преодоления проблем.
Российский лидер 29 апреля проводит онлайн-совещание по вопросам развития энергетики. В видео-конференции принимают участие глава Минэнерго РФ Александр Новак, руководитель "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Роснефти" Игорь Сечин.