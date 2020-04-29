Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
"Радио Свобода" не собирается прекратить распространение фейков после проверок Госдумой

"Радио Свобода" не собирается прекратить распространение фейков после проверок Госдумой

 МИД Германии объявил дату видеоконференции стран "нормандского формата"

МИД Германии объявил дату видеоконференции стран "нормандского формата"
Путин потребовал не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке РФ

Путин потребовал не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке РФ

 Статистика заболеваний коронавирусом разрушила заявления Коэна о ситуации с COVID-19 в САР

Статистика заболеваний коронавирусом разрушила заявления Коэна о ситуации с COVID-19 в САР
Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

 Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»

Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»
"Радио Свобода" не собирается прекратить распространение фейков после проверок Госдумой

"Радио Свобода" не собирается прекратить распространение фейков после проверок Госдумой

 МИД Германии объявил дату видеоконференции стран "нормандского формата"

МИД Германии объявил дату видеоконференции стран "нормандского формата"
Путин потребовал не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке РФ

Путин потребовал не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке РФ

 Статистика заболеваний коронавирусом разрушила заявления Коэна о ситуации с COVID-19 в САР

Статистика заболеваний коронавирусом разрушила заявления Коэна о ситуации с COVID-19 в САР
Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

 Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»

Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»
14:59   29 Апреля 2020
Политика

Путин потребовал не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке РФ

Путин потребовал не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке РФ

Президент России Владимир Путин призвал не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке страны.

Об этом он заявил на совещании по энергетике. По словам главы государства, Россия продолжит выстраивать сотрудничество с партнерами из-за рубежа, а также будет искать решения по вопросам балансировки в энергетике. Как отметил Путин, каждый сектор энергетики требует своего подхода и потребностей для преодоления проблем.

Российский лидер 29 апреля проводит онлайн-совещание по вопросам развития энергетики. В видео-конференции принимают участие глава Минэнерго РФ Александр Новак, руководитель "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#путин #топливо #энергетика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...