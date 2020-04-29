«Единая Россия» завоюет доверие избирателей борьбой с хамством чиновников

«Единая Россия» взялась за перевоспитание чиновников: тех, кто хамит гражданам, предлагается штрафовать и отстранять от должности. Соответствующий законопроект скоро внесут в Госдуму, рассказал его автор, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

Штраф за оскорбление граждан (публичное, в СМИ или в интернете) составит от 50 до 100 тысяч рублей. Если представитель власти провинился повторно, сумма возрастает до 150 тысяч рублей. Кроме того, чиновнику грозит отстранение от должности до двух лет.

Также предлагается расширить само понятие «оскорбление» в КоАП. Сегодня сказать человеку: «ты — свинья» считается оскорблением, а выражение «ты — дурак или кретин» под статью не подпадает, объяснял Александр Хинштейн в эфире «Комсомольской правды».

«Сегодня говорить человеку дурак, к сожалению, можно. Кроме того, что человек пойдет в суд с иском о защите чести и достоинства. А с точки зрения административного правонарушения, увы, его здесь не будет. Мы предлагаем эту ситуацию исправить. Русский язык богатый и оскорблять человека, увы, можно не только с помощью обсценной лексики», — сказал автор законопроекта.

Он добавил, что такие поправки к КоАП нужны, чтобы у представителей власти «не кружилась голова от возможностей».

Головокружение от возможностей стоило высокой должности в Минпромторге теперь уже бывшему замминистра Дмитрию Овсянникову. В начале апреля он устроил скандал в аэропорту Ижевска, отказавшись проходить досмотр. Лишился поста и губернатор Чувашии Михаил Игнатьев после того, как заставлял сотрудников МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных автомобилей.

Законопроект более чем своевременный, считает адвокат, эксперт движения «Сильная Россия» Янис Юкша.

«Все действия, которые будут способствовать уменьшению всех глупостей, а часто совершенно намеренных некрасивых действий по отношению к гражданам, должны быть пресечены. Любые ужесточения в этом поле приветствуются», — сказал Юкша «Политике Сегодня».

Подобными инициативами «Единая Россия» хочет «въехать» в позитивную предвыборную повестку перед выборами в Госдуму в 2021 году, считает ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.

«Особенно учитывая, что меры, которые реально востребованы, например финансовая поддержка, мало реализуемы, и вопрос, на котором надо продвигаться — более жесткие наказания [для чиновников]», — считает Абзалов.

Впрочем, для повышения рейтингов одного карательного закона «Единой России» будет мало, отмечает Исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. У любой инициативы должно быть яркое лицо, которое бы ассоциировалось у избирателей с партией, уверен политолог.

«Эффекта от одного закона не будет. Нужен комплекс инициатив с серьезной пиар-поддержкой и правопопулисткими идеями. Все знают «закон Клишаса» и «пакет Яровой». А какая фигура стоит за этим законом, я не знаю», — сказал Данилов.

По последним данным ВЦИОМ, каждый третий респондент (34%) проголосует за кандидата от «Единой России» на выборах в Госдуму, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье.

Справка "ПС": Александр Хиншейн возглавил комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи в январе 2020 года. До этого он занимал пост главы Комитета по безопасности и противодействию коррупции, был советником начальника Росгвардии. В середине 1990-х годов прославился как журналист-расследователь. В частности, писал разоблачающие материалы об экс-премьере Михаиле Касьянове, бизнесмене Борисе Березовском.