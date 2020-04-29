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14:44   29 Апреля 2020
Политика

Статистика заболеваний коронавирусом разрушила заявления Коэна о ситуации с COVID-19 в САР

Статистика заболеваний коронавирусом разрушила заявления Коэна о ситуации с COVID-19 в САР

Ситуация с пандемией COVID-19 в Сирии стала темой для массивных атак и различных спекуляций со стороны политических противников президента страны Башара Асада.

Правительство Асада успешно справляется с предотвращением распространения коронавирусной инфекции в стране, но политические противники пытаются любыми путями "нагнать жути", заявляя о "реальных" последствиях пандемии COVID-19 на территории страны. Особенно среди таких выделился глава "Моссада" Йоси Коэн, приписавший Асаду в попытку сокрыть масштабы заболевания, пишет Федеральное агентство новостей.

Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик указал, что в последнее время в СМИ тиражируется информация о "виновных" в распространении инфекции. Довольно интересным выглядит заявление главы израильской разведки Йоси Коэна, указавшего, что реальное количество жертв от коронавирусной инфекции в Сирии якобы "значительно превышает официальные данные".

На сегодняшний день в Сирии зарегистрировано 43 случая заражения COVID-19 и всего три летальных исхода. 21 пациенту удалось полностью вылечиться. По сравнению со статистикой коронавирусных больных в Израиле, становится очевидно, что в Сирии ситуация намного лучше, поскольку на территории Израиля зафиксировано 15 782 случая заражения коронавирусом, а количество летальных исходов составляет – 212 случаев.

Коэн своим заявлением пытался повесить вину за коронавирус на условных "противников Израиля", чтобы снять вопросы об эпидемиологическом положении в стране. Если брать в учет реальную статистику заболеваемости, то "удачная информационная атака Коэна превращается в оправдания.

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #израиль #коронавирус

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