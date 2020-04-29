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 МИД Германии объявил дату видеоконференции стран "нормандского формата"

МИД Германии объявил дату видеоконференции стран "нормандского формата"
Путин потребовал не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке РФ

Путин потребовал не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке РФ

 Статистика заболеваний коронавирусом разрушила заявления Коэна о ситуации с COVID-19 в САР

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14:43   29 Апреля 2020
Общество

МИД Германии объявил дату видеоконференции стран "нормандского формата"

МИД Германии объявил дату видеоконференции стран "нормандского формата"

Встреча министров из "нормандской четверки" пройдет в формате видеоконференции.

Министры стран "нормандской четверки" проведут видеоконференцию в четверг, 30 апреля, во второй половине дня. Информацию об этом сообщили в министерстве иностранных дел Германии.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал предстоящий саммит бессмысленным. Дипломат считает, что договоренности, установленные на прошлой встрече, так и не были достигнуты.

 

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Автор: Василий Пименов
#германия #мид #нормандская четверка

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