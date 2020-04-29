МИД Германии объявил дату видеоконференции стран "нормандского формата"
Встреча министров из "нормандской четверки" пройдет в формате видеоконференции.
Министры стран "нормандской четверки" проведут видеоконференцию в четверг, 30 апреля, во второй половине дня. Информацию об этом сообщили в министерстве иностранных дел Германии.
Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал предстоящий саммит бессмысленным. Дипломат считает, что договоренности, установленные на прошлой встрече, так и не были достигнуты.