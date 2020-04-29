Личный пилот Путина и Ельцина умер в Москве

Личный пилот российских президентов Григорий Белодед умер в возрасте 73 лет. Тело летчика было обнаружено в его квартире.

Сын Белодеда не мог дозвониться до отца и решил проведать его. Мужчина обнаружил труп пилота в его квартире. В настоящее время судмедэксперты устанавливают причины гибели Белодеда.

Пилот работал в специальном летном отряде "Россия" командиром экипажа, услугами которого пользовался первый президент РФ Борис Ельцин. Затем Белодед был личным шеф-пилотом Владимира Путина. По словам сына летчика, его отец до последнего не расставался с любимой работой. Белодед после прекращения полетов трудился в летном отряде "Россия" уже на земле.