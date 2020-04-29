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Путин потребовал не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке РФ

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 Статистика заболеваний коронавирусом разрушила заявления Коэна о ситуации с COVID-19 в САР

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14:31   29 Апреля 2020
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Личный пилот Путина и Ельцина умер в Москве

Личный пилот Путина и Ельцина умер в Москве

Личный пилот российских президентов Григорий Белодед умер в возрасте 73 лет. Тело летчика было обнаружено в его квартире.

Сын Белодеда не мог дозвониться до отца и решил проведать его. Мужчина обнаружил труп пилота в его квартире. В настоящее время судмедэксперты устанавливают причины гибели Белодеда.

Пилот работал в специальном летном отряде "Россия" командиром экипажа, услугами которого пользовался первый президент РФ Борис Ельцин. Затем Белодед был личным шеф-пилотом Владимира Путина. По словам сына летчика, его отец до последнего не расставался с любимой работой. Белодед после прекращения полетов трудился в летном отряде "Россия" уже на земле.

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Автор: Яна Либерман
#летчик #утрата

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