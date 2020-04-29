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18:08   29 Апреля 2020
Ближнее зарубежье

Вассерман предупредил о грядущем банкротстве Украины

Вассерман предупредил о грядущем банкротстве Украины

Украинская экономика находиться на грани банкротства и избежать дефолта ей не помогут даже деньги МВФ. Об этом в беседе с телеканалом Life заявил в среду публицист Анатолий Вассерман.

По официальным данным, сейчас на Украине без работы оказались 450 тысяч человек. При этом скорость прироста безработных, регистрирующихся на бирже труда, составляет около 25 тысяч человек в неделю. Однако по словам экспертов, фактически число безработных в стране уже в середине апреля составляло 2,8 миллиона человек. Оптимизма не добавил и президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что, если страна не получит денег МВФ (Международного валютного фонда), ее ждет дефолт.

Вассерман предупредил о грядущем банкротстве Украины

По мнению Вассермана, кредиты МВФ ничем не могут помочь Украине, а Зеленский просто не понимает, что требуется. Украина, подчеркнул эксперт, совершенно неизбежно обанкротиться даже с деньгами МВФ.

«Предоставление кредита МВФ сопровождается десятью требованиями, образующими Вашингтонский консенсус. Опыт всего мира показал, что страна, исполняющая эти требования, достаточно скоро теряет возможность не просто возвращать, но даже обслуживать процент, хотя они там достаточно низкие», — напомнил Вассерман.

Вассерман предупредил о грядущем банкротстве Украины

Также он отметил, что для Украины банкротство является далеко не самым худшим вариантом, но объявлять дефолт нужно было до принятия закона о земле, отменяющего двадцатилетний мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Тогда бы банкротство не привело к большим потерям в реальной экономике, так как с Украины было бы особо нечего брать.

Напомним, ранее эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Беспалько заявил, что подписание Зеленским земельного закона запускает румынский сценарий, и со временем местные крестьяне и фермерыраинские крестьяне будут вынуждены за бесценок продавать свои земельные наделы олигархату и транснациональным корпорациям, то есть украинский чернозем, этот важный государственный ресурс, перестанет быть украинским.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #экономика #политика #кредит #мвф #весь мир #банкротство #дефолт

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