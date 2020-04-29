Западные соцсети стали основным источником распространения фейков о коронавирусе в РФ

Блогер Вадим Манукян обнаружил очередной вброс о коронавирусе в РФ на площадке американского мессенджера WhatsApp.

Обстановку в Ростовской области пытаются раскачать уже не в первый раз. Не так давно в Сети появлялись ложные сообщения о том, что местные власти якобы спрятали лавочки в городах, чтобы местные жители не могли гулять. Однако данная информация не подтвердилась, передает Федеральное агентств новостей.

Точно такая же попытка дестабилизировать обстановку в регионе была зафиксирована при проведении "онлайн-митинга". Однако отечественный "Яндекс" проявил уважение к гражданам РФ и начал мгновенно удалять нарушителей.

Американские соцсети действуют наоборот. Они, по словам Манукяна, будто бы игнорируют фейки о COVID-19 в РФ. Например, в мессенджере WhatsApp по-прежнему разгуливает фейковое видео о пробке в Ростове-на-Дону якобы из-за проверки документов.

Ложь пользователя, опубликовавшего запись, была быстро раскрыта, но американские соцсети все равно продолжают распространять подобные материалы, отметил блогер. Журналист Александр Малькевич, занимающийся темой фейков о COVID-19 в РФ, поблагодарил Манукяна за бдительность, а также поддержал его слова о тиражировании западными ресурсами ложных новостей про коронавирус.