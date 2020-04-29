Бывший пресс-секретарь Навального могла быть жертвой домогательств Венедиктова

Главного редактора оппозиционной радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова обвинили в сексуальных домогательствах, пишет "Русская служба Би-би-Си".

Бывшая помощница главы признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Анна Ведута уточнила, что инцидент с Венедиктовым произошел в 2012 году во время ужина. Также на встрече присутствовали ведущие радиостанции Оксана Чиж и Татьяна Фельгенгауэр, а после мероприятия главред "Эха" решил отвезти всех по домам.

Ведута утверждает, что, когда она осталась с Венедиктовым наедине, тот начал к ней приставать. После неудавшихся попыток наладить контакт журналист предложил проводить ее до дома, упорно расспрашивая о том, есть ли кто-то у нее в квартире, и попытался поцеловать.

Журналистка призналась, что не решалась рассказать о случившемся из-за страха и стыда. Как передает "Би-би-си", сам журналист эти обвинения категорически отрицает.