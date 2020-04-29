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 Статистика заболеваний коронавирусом разрушила заявления Коэна о ситуации с COVID-19 в САР

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14:08   29 Апреля 2020
Общество

Песков опроверг информацию о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса в РФ

Песков опроверг информацию о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса в РФ

Определить точную дату окончания пандемии COVID-19 на территории России невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Информацию о прогнозируемом завершении коронавирусной инфекции в РФ к августу лучше уточнять у исследователей, которые эту дату озвучили, рассказала Песков.

Кремль четко понимает, что вычислить сроки окончания вспышки коронавируса невозможно, передает слова пресс-секретаря российского президента ТАСС.

Российские власти постоянно мониторят ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране и принимают все меры по сокращению новых случаев заражения коронавирусом среди населения РФ.

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Автор: Борис Нестеров
#песков #прогноз #коронавирус

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