Песков опроверг информацию о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса в РФ

Определить точную дату окончания пандемии COVID-19 на территории России невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Информацию о прогнозируемом завершении коронавирусной инфекции в РФ к августу лучше уточнять у исследователей, которые эту дату озвучили, рассказала Песков.

Кремль четко понимает, что вычислить сроки окончания вспышки коронавируса невозможно, передает слова пресс-секретаря российского президента ТАСС.

Российские власти постоянно мониторят ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране и принимают все меры по сокращению новых случаев заражения коронавирусом среди населения РФ.