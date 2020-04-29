США перенаправят деньги с проектов по сдерживанию РФ на строительство стены с Мексикой

Власти США перенаправят часть денег с проектов, направленных против России, на строительство стены с Мексикой. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на служебную записку, распространенную в Пентагоне.

Как сообщает СМИ, распоряжение о перенаправлении средств подписал глава Пентагона Марк Эспер. Часть финансирования снимут с многолетней программы, которая должна противостоять России в регионе и восстановить передовое американское военное присутствие в Старом Света, уточняет Bloomberg.

Это касается проектов по расширению военной инфраструктуры США в ФРГ, Испании и Норвегии на сумму в 545 млн долларов. В пользу стены с Мексикой из программы могут забрать порядка 200 миллионов, отмечает издание. СМИ пишет, что Пентагон не готов полностью прекратить работу над проектами по сдерживанию РФ, но пока их решено отложить из-за ситуации с коронавирусом и экономического кризиса.

Вместе с тем США будут сокращать строительство ряда военных объектов на территории страны, деньги тоже пойдут на возведение стены между Соединенными Штатами и Мексикой.