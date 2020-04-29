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13:40   29 Апреля 2020
Общество

Парламент Таджикистана выступил против русификации имен

Парламент Таджикистана выступил против русификации имен

Жителям Таджикистана запретили использование русских суффиксов "ов", "ова", "ев", "ева" в фамилиях и "ович", "овна", "евич", "евна" отчествах.

Такое решение приняла нижняя палата Таджикистана 29 апреля. При этом отмечается, что запрет не коснется представителей национальных меньшинств, проживающих на территории страны, а также граждан Таджикистана, которые уже получили русифицированные имена. По мнению министра юстиций Таджикистана Музаффара Ашуриена, такое нововведение поспособствует  возрождению национальных имен.

Тенденция отказа от русскоязычных фамилий в стране возникла после того, как глава Таджикистана отказался от фамилии Рахмонов и стал Эмомали Рахмоном. Однако другие граждане столкнулись с многочисленными проблемами при смене документов, поэтому жители Таджикистана остались носителями русифицированных фамилий.

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Автор: Илья Романович
#таджикистан #фамилии

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