Роспотребнадзор рекомендует россиянам отказаться от пикников на майские праздники

Жителям России лучше отказаться от прогулок и посещения родственников на майских праздниках, заявили специалисты Роспотребнадзора.

Ведомство предупреждает, что в целях безопасности нужно воздержаться от посещения родственников и друзей в период праздничных дней в мае. Также не стоит принимать гостей в своем доме из-за угрозы распространения коронавируса.

"Отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе", — передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Осуществлять передвижение на майских праздниках безопаснее будет на личном автомобиле. При поездках на общественном транспорте необходимо надевать защитную маску и соблюдать дистанцию с другими людьми не менее 1,5 метра, пишет РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на прошлой неделе призвала жителей России не выходить из дома на майских праздниках, чтобы не допустить развития ситуации с коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин позже выступил с таким же призывом.