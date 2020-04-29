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13:22   29 Апреля 2020
Общество

Роспотребнадзор рекомендует россиянам отказаться от пикников на майские праздники

Роспотребнадзор рекомендует россиянам отказаться от пикников на майские праздники

Жителям России лучше отказаться от прогулок и посещения родственников на майских праздниках, заявили специалисты Роспотребнадзора.

Ведомство предупреждает, что в целях безопасности нужно воздержаться от посещения родственников и друзей в период праздничных дней в мае. Также не стоит принимать гостей в своем доме из-за угрозы распространения коронавируса.

"Отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе", — передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Осуществлять передвижение на майских праздниках безопаснее будет на личном автомобиле. При поездках на общественном транспорте необходимо надевать защитную маску и соблюдать дистанцию с другими людьми не менее 1,5 метра, пишет РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на прошлой неделе призвала жителей России не выходить из дома на майских праздниках, чтобы не допустить развития ситуации с коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин позже выступил с таким же призывом.

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Автор: Яна Либерман
#роспотребнадзор #выходные #майские праздники #коронавирус

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