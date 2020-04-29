Песков призвал к решительной борьбе с распространением фейков о коронавирусе

Решительная борьба с фейками о коронавирусе не должна ограничивать распространение достоверной информации, завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля порекомендовал в случае возникновения вопросов к информации или ее блокировке обращаться в Роскомнадзор. Он также считает, что в данном случае очень важна правоприменительная практика, так как с распространением вбросов о коронавирусе нужно решительно бороться.

Недопустимо появление ложной информации о действиях властей, которая вредит не только ситуации, но и здоровью людей. Однако ограничение такой информации не должно сказываться на квалифицированных и объективных данных, отметил Песков.