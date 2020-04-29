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12:53   29 Апреля 2020
Политика

Украина пригрозила сорвать строительство "Северного потока — 2"

Украина пригрозила сорвать строительство "Северного потока — 2"

Украина грозит сорвать строительство газопровода "Северный поток — 2", если Россия завершит проект, заявил глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон.

По словам Макогона, если проект по возведению газопровода будет завершен, то после 2025 года Киев готов остановить транзит газа через Украину. Он отметил, что не видит причин продлевать транзит ресурса для компании "Газпром". Макогон также подчеркнул, что прекращение транзита связано исключительно с политикой, ведь тарифы на прокачку остаются конкурентоспособными.

Глава оператора украинской ГТС заявил, что приложит все усилия для того, чтобы сорвать строительство "Северного потока — 2", которое сейчас не ведется из-за американских санкций. Макогон также отметил, что Украина надеется на поддержку со стороны Евросоюза, так как строительство газопровода идет вразрез с европейскими принципами солидарности, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG по-прежнему планирует завершить строительство "Северного потока — 2" в конце 2020-го или в начале 2021 года.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #северный поток 2

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