Шойгу анонсировал крупные учения на Центрально-Азиатском стратегическом направлении

Российская Федерация проведет крупные учения двух армий на Центрально-Азиатском стратегическом направлении в текущем году. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Командующий войсками ЮВО Александр Дворников ранее заявил, что части и соединения Южного военного округа готовы к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020", несмотря на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ.

По словам Дворникова, крайне важна степень подготовки военных к выполнению задач. В этом году ЮВО предстоит участие с стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", в ходе которого придется столкнуться с серьезными и сложными задачами "со многими неизвестными".