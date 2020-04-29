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12:51   29 Апреля 2020
Армия

Шойгу анонсировал крупные учения на Центрально-Азиатском стратегическом направлении

Шойгу анонсировал крупные учения на Центрально-Азиатском стратегическом направлении

Российская Федерация проведет крупные учения двух армий на Центрально-Азиатском стратегическом направлении в текущем году. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Командующий войсками ЮВО Александр Дворников ранее заявил, что части и соединения Южного военного округа готовы к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020", несмотря на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ. 

По словам Дворникова, крайне важна степень подготовки военных к выполнению задач. В этом году ЮВО предстоит участие с стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", в ходе которого придется столкнуться с серьезными и сложными задачами "со многими неизвестными".

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Автор: Юлия Яковлева
#учения #шойгу #вс рф

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