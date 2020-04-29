Песков анонсировал совещание Путина по энергетике

Владимир Путин проведет совещание по вопросам энергетики.

Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам энергетики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В совещании примут участие министр энергетики Александр Новак, главный исполнительный директор нефтегазовой компании "Роснефть" Игорь Сечин и председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Во время онлайн-конференции они обсудят стабильность цен на внутреннем рынке страны. Также вопрос коснется проблем, которые возникают с учетом неблагоприятных цен на энергоносители.