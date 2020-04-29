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12:51   29 Апреля 2020
Общество

Песков анонсировал совещание Путина по энергетике

Песков анонсировал совещание Путина по энергетике

Владимир Путин проведет совещание по вопросам энергетики.

Президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам энергетики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В совещании примут участие министр энергетики Александр Новак,  главный исполнительный директор нефтегазовой компании "Роснефть" Игорь Сечин и председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Во время онлайн-конференции они обсудят стабильность цен на внутреннем рынке страны. Также вопрос коснется проблем, которые возникают с учетом неблагоприятных цен на энергоносители.

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Автор: Василий Пименов
#путин #песков #газпром #роснефть

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