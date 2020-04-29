Безпалько: земельная реформа на Украине запустила «румынский сценарий»

Президент Украины Владимир Зеленский, подписав закон об открытии рынка сельскохозяйственных земель, открыл новую эпоху в жизни страны, которая не сулит населению ничего хорошего.

Об этом в среду пишет Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня», приводя мнение эксперта Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько.

Первый этап земельной реформы, который начнется 1 июля 2021 года, коснется только физических лиц, а с 1 января 2024 года, когда вступит в силу второй этап, будет разрешена продажа земельных наделов юридическим лицам. В законе прописано, что владельцами компаний, которые хотят приобрести сельскохозяйственные земли, должны быть граждане Украины, им можно будет купить до 10 гектаров. Так же в законе говорится, что вопрос о предоставлении права покупать сельхозугодья иностранным гражданам будет вынесен на референдум. Тут стоит напомнить, что изначально Зеленский обещал, украинцам провести референдум по вопросу отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель, но затем решил спросить мнение народа не по всему вопросу в целом, а лишь по отдельной его части.

Это объясняется тем, что граждане Украины активно выступали против земельной реформы и выходили с многочисленными акциями протеста, однако после того, как из-за эпидемии коронавируса в стране был введен карантин, манифестации попали под запрет. Именно тогда – 31 марта и почему-то ночью – Верховная рада Украины утвердила законопроект об открытии рынка земли.

«Референдум не проводился по простой причине – он дал бы повод заявить, что Зеленский открывает распродажу Украины. Эти заявления прозвучали бы не только из уст политических противников действующего президента, но и от населения. А это крайне не желательно для команды главы государства, — заявил Безпалько. — В итоге ящик Пандоры открыт, и теперь уже не суть важно, как будет реализована основная идея, на которой настаивали международные доноры».

Эксперт также напомнил, что аналогичная ситуация в свое время сложилась в Румынии – там власти, пытаясь поднять местное сельское хозяйство, приняли решение раздать фермерам земельные наделы, и спустя некоторое время выяснилось, что успешными в этой сфере становятся хозяйства с территорией не менее 150-200 гектаров, при условии выгодного кредитования. Вскоре банки стали под разными предлогами отказывать крестьянам в выдаче кредитов, при этом снизились закупочные цены на их продукцию, чтобы работать на земле стало не выгодно. В результате фермеров вынудили продать свои наделы транснациональным корпорациям.

Именно этот сценарий, по мнению Безпалько, сейчас начали реализовывать на Украине. Сейчас мелкие землевладельцы, которым не выгодно работать на своих пяти – десяти гектарах, сдают их в аренду.