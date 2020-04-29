Коронавирус вклинился в КПРФ

Московское отделение КПРФ выступило с заявлением о незаконности режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. Последователи Ленина убеждены, что введенные правительством РФ меры нарушают права граждан на свободу передвижения и труд.

Тем не менее, «важность» борьбы с распространением вируса в московском КПРФ не отрицают и поэтому предлагают ввести режим ЧС, что позволят властям сдерживать пандемию «законными» способами.

Политолог и доцент МГПУ Владимир Шаповалов считает, что правительство делает все возможное, чтобы исключить жесткий сценарий ограничительных мер. Попутно кабмин Михаила Мишустина выдерживает перекрестный огонь критики. Зачастую неконструктивной.

«Коммунисты неправы. Более того, к сожалению, в ситуации чрезвычайной опасности для граждан, в ситуации, когда власть мобилизует все возможные силы для решения проблемы – гражданское общество, политические партии находят также все возможные ресурсы, чтобы организовать волонтерские движения, оказать какую-то помощь в прохождении этого кризиса», - отвечает Шаповалов.

Московская ячейка провозгласила социализм «лучшим средством по борьбе коронавирусом и кризисом», проиллюстрировав тезис успехами Китая.

В компартии напирают на то, что товарищи из Поднебесной ликвидировали вспышку COVID-19: не давали рекомендаций как в России, а сразу ввели комендантский час и закрыли многомиллионный город. Однако о том , что неделю назад в Харбине вновь началась волна новых заражений, умолчали.

Коммунисты противоречат себе и подстраивают позицию под сложившиеся условия не впервые, заметил Шаповалов. Не так давно ужесточение режима самоизоляции в федеральном руководстве партии оценивало скептически.

«С одной стороны, необходимо ужесточать действия властей в отношении тех, кто нарушает режим. Но с другой стороны, этот законопроект (о введении ЧС - прим. ред.) открывает большие возможности для репрессивных действий в отношении граждан, учитывая, как работает наша правоохранительная система. Получается, что любого неугодного можно будет нейтрализовать по этой статье. Необходим четкий механизм действий, по которым человека можно будет привлечь», – оценивал риски пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко в конце марта.

Ярким примером непоследовательности «красной партии» стала акция на Красной площади в день 150-летия со дня рождения Ленина. После возложения цветов к мавзолею из стана коммунистов пришли неутешительные новости: по меньшей мере два депутата Госдумы от КПРФ заразились коронавирусом - Леонид Калашников и Дмитрий Новиков.

Примечательно, что основатель КПРФ Геннадий Зюганов в целом поддерживает действия кабмина Мишустина, хоть и находит их недостаточными. Радикальная позиция московских коммунистов может быть признаком, если не раскола, то как минимум отсутствия единой позиции внутри партии.

«Московское отделение начало обособляться от руководства. Эта проблема возникла не сегодня, а еще летом 2019 года. Московские коммунисты заняли действительно очень странную позицию по странным вопросам - не для партии, не для государства», - резюмировал Шаповалов.

На противоречия в партии указывает и союз московских коммунистов во главе с Валерием Рашкиным с либералами. Альянс команды Навального и коммунистов казался невозможным, но так или иначе сформировался летом 2019 года. Тогда юрист ФБК Любовь Соболь безуспешно пыталась пройти на муниципальных выборах в Мосгордуму.

Однако технология ментора госпожи Соболь – блогера Алексея Навального - «Умное голосование» принесла дивиденды КПРФ. В столичном парламенте появились представители левых сил, прямо или косвенно поддерживающие инициаторов массовых беспорядков.

Что касается Зюганова, то вопрос журналистов о сотрудничестве некоторых сопартийцев с либералами на сентябрьской пресс-конференции он лаконично переадресовал лидеру московских коммунистов: