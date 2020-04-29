Популярный актер Ирфан Кхан умер в частной индийской больнице. Печальное известие сообщили родственники мужчины.

Информация о смерти артиста поступила 29 апреля. По имеющимся данным, 53-летний актер проходил лечение в частной больнице в Мумбаи. На настоящий момент причина смерти Кхана официально не названа. Несколько лет назад он рассказал, что в его организме нашли нейроэндокринную опухоль. Долгое время он лечился в Лондоне.

Кхан известен миру благодаря картинам "Жизнь Пи" и "Миллионер из трущоб", а также еще ряду известных американских фильмов. Однако мужчина долгое время работал в Болливуде, снимаясь в индийских фильмах. Поклонники его творчества приносят семье соболезнования.

Напомним, что недавно полиция штата Флорида нашла мертвым американского актера украинского происхождения Дмитрия Дьяченко. Мужчина умер на 52 году жизни.