Мишустин заявил, что план действий по росту экономики РФ разработают до 25 мая

Общенациональный план действий в части восстановления занятости населения и роста экономики в России должен быть разработан до 25 мая. Об этом распорядился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

О точной дате снятия ограничений по коронавирусу, включая открытие границ, говорить пока рано, обозначил политик.

Реализация плана действия поспособствует возобновлению деловой жизни в стране, послужит оживлению рынка труда и возврату экономики на прежнюю траекторию, подчеркнул Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

Истекающие 30 апреля ограничения для иностранных граждан на въезд в Россию будут также продлены.