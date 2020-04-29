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12:26   29 Апреля 2020
Политика

Мишустин заявил, что план действий по росту экономики РФ разработают до 25 мая

Мишустин заявил, что план действий по росту экономики РФ разработают до 25 мая

Общенациональный план действий в части восстановления занятости населения и роста экономики в России должен быть разработан до 25 мая. Об этом распорядился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

О точной дате снятия ограничений по коронавирусу, включая открытие границ, говорить пока рано, обозначил политик. 

Реализация плана действия поспособствует возобновлению деловой жизни в стране, послужит оживлению рынка труда и возврату экономики на прежнюю траекторию, подчеркнул Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

Истекающие 30 апреля ограничения для иностранных граждан на въезд в Россию будут также продлены.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #мишустин #коронавирус

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