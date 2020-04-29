Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роспотребнадзор рекомендует россиянам отказаться от пикников на майские праздники

Роспотребнадзор рекомендует россиянам отказаться от пикников на майские праздники

 Песков призвал к решительной борьбе с распространением фейков о коронавирусе

Песков призвал к решительной борьбе с распространением фейков о коронавирусе
Украина пригрозила сорвать строительство "Северного потока — 2"

Украина пригрозила сорвать строительство "Северного потока — 2"

 Мишустин заявил, что план действий по росту экономики РФ разработают до 25 мая

Мишустин заявил, что план действий по росту экономики РФ разработают до 25 мая
Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

 Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»

Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»
Роспотребнадзор рекомендует россиянам отказаться от пикников на майские праздники

Роспотребнадзор рекомендует россиянам отказаться от пикников на майские праздники

 Песков призвал к решительной борьбе с распространением фейков о коронавирусе

Песков призвал к решительной борьбе с распространением фейков о коронавирусе
Украина пригрозила сорвать строительство "Северного потока — 2"

Украина пригрозила сорвать строительство "Северного потока — 2"

 Мишустин заявил, что план действий по росту экономики РФ разработают до 25 мая

Мишустин заявил, что план действий по росту экономики РФ разработают до 25 мая
Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

Джабаров объяснил, почему Чехия готова передать памятник Коневу России

 Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»

Baltnews: экономику Латвии уничтожают четыре «всадника Апокалипсиса»
12:22   29 Апреля 2020
Политика

Премьер-министр Великобритании Джонсон стал отцом

Премьер-министр Великобритании Джонсон стал отцом

Кэрри Саймондс, которая является невестой британского премьера Бориса Джонсона, утром 29 апреля родила сына.

В канцелярии главы кабмина подтвердили, что ребенок здоров, его мать тоже чувствует себя хорошо. О беременности Саймондс стало известно в конце февраля, тогда же пара заявила о помолвке.

Джонсон уже был женат дважды, от второго брака у него осталось четверо детей. Кроме того, СМИ писали, что премьер может быть отцом еще одного внебрачного ребенка. В апреле Джонсон переболел COVID-19, но сейчас полностью восстановился и вернулся к работе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#великобритания #джонсон #рождение ребенка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...