Премьер-министр Великобритании Джонсон стал отцом

Кэрри Саймондс, которая является невестой британского премьера Бориса Джонсона, утром 29 апреля родила сына.

В канцелярии главы кабмина подтвердили, что ребенок здоров, его мать тоже чувствует себя хорошо. О беременности Саймондс стало известно в конце февраля, тогда же пара заявила о помолвке.

Джонсон уже был женат дважды, от второго брака у него осталось четверо детей. Кроме того, СМИ писали, что премьер может быть отцом еще одного внебрачного ребенка. В апреле Джонсон переболел COVID-19, но сейчас полностью восстановился и вернулся к работе.