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12:14   29 Апреля 2020
Политика

Захарова заявила, что отношения РФ с Чехией должны строиться на взаимоуважении

Захарова заявила, что отношения РФ с Чехией должны строиться на взаимоуважении

Поддержание отношений с Чехией, основанных на взаимоуважении, является важным моментом для России, которая делает для этого все возможное, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя ранее опубликованные материалы чешских СМИ, согласно которым гражданин РФ прибыл в страну, чтобы якобы отравить чиновников Праги, она подчеркнула, что диалог двух стран должен базироваться на взаимном уважении, сообщает ТАСС.

"Почему мы видим цепочку действий иной направленности, у меня большой вопрос", — обозначила политик.

Непонимание у Захаровой вызвало решение чешских властей переименовать площадь, где располагается посольство РФ в Праге, в честь представителя российской оппозиции Бориса Немцова. Она обозначила это действие как крайне нелогичное, подчеркнув, что в этом случае можно было обойтись без политизации вопроса.

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Автор: Илья Романович
#захарова #мид #чехия #прага #борис немцов

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