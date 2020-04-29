Листовой чай Lipton и Brooke Bond исчезнут с полок российских супермаркетов

Крупнейший мировой производитель чая, концерн Unilever, отказался от продажи листового чая под марками Brook Bond и Lipton на территории РФ.

Об этом со ссылкой на заявления официальных представителей пресс-службы концерна сообщают журналисты РБК. Как уточняется, под названиями Lipton и Brooke Bond на полках российских супермаркетов останется лишь чай в пакетиках. Листовой чай будет выпускаться под премиальным брендом Sir Thomas Lipton, которые был выведен на рынок летом 2019 года компанией Saito.

По сообщениям российских розничных сетей, они отказались от закупки листового чая Brook Bond и Lipton еще в начале 2020 года из-за малого спроса. Согласно данным исследовательской компании Ipson, Lipton является самым известным чайным брендом в РФ.