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12:00   29 Апреля 2020
Общество

Ученые прогнозируют завершение пандемии в РФ в августе

Ученые прогнозируют завершение пандемии в РФ в августе

Сроки завершения пандемии коронавирусной инфекции назвали исследователи Сингапурского университета технологий и дизайна.

Опубликованные на сайте Лаборатории больших данных вуза результаты гласят, что окончания активного распространения инфекции в России стоит ожидать в середине августа. Раньше специалисты прогнозировали его на 20 июля. При этом распространение COVID-19 во всем мире может прекратиться к 1 декабря, говорится в докладе.

Ученые также оценили перспективы стабилизации ситуации с вирусом, использовав методику SIR-модели, при помощи которой обычно специалисты предсказывают развитие различных эпидемий. В ходе анализа используются данные о зафиксированных случаях заражения коронавирусом.

Специалисты призывают с осторожностью относиться к подобным прогнозам, так как излишний оптимизм может быть опасен. Граждане могут ослабить дисциплину, спровоцировав новую волну распространения болезни, пишет ТАСС.

Ранее главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о самом оптимистичном развитии ситуации с коронавирусом в России. По его словам, пандемия может закончиться уже в июне. Сроки зависят от отношения россиян к режиму самоизоляции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #ученые #пандемия #коронавирус

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