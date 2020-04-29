Сроки завершения пандемии коронавирусной инфекции назвали исследователи Сингапурского университета технологий и дизайна.

Опубликованные на сайте Лаборатории больших данных вуза результаты гласят, что окончания активного распространения инфекции в России стоит ожидать в середине августа. Раньше специалисты прогнозировали его на 20 июля. При этом распространение COVID-19 во всем мире может прекратиться к 1 декабря, говорится в докладе.

Ученые также оценили перспективы стабилизации ситуации с вирусом, использовав методику SIR-модели, при помощи которой обычно специалисты предсказывают развитие различных эпидемий. В ходе анализа используются данные о зафиксированных случаях заражения коронавирусом.

Специалисты призывают с осторожностью относиться к подобным прогнозам, так как излишний оптимизм может быть опасен. Граждане могут ослабить дисциплину, спровоцировав новую волну распространения болезни, пишет ТАСС.

Ранее главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о самом оптимистичном развитии ситуации с коронавирусом в России. По его словам, пандемия может закончиться уже в июне. Сроки зависят от отношения россиян к режиму самоизоляции.