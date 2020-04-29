Онлайн-митинг движения «НЕТ!» начался с хаоса и закончился феминизмом

Общественное движение «Нет!», выступающее против внесения поправок в Конституцию РФ, провело первый онлайн-митинг в YouTube.

Вечером 28 апреля муниципальный депутат Илья Азар, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, директор «Открытой России» Андрей Пивоваров и другие интернет-активисты собрались помитинговать против антикороновирусных мер правительства. За мероприятием, которое началось с критики властей, а закончилось хаосом, наблюдал корреспондент «Политики Сегодня».

Подозрительные лайки

Вопросы к онлайн-митингу возникли задолго до его начала. Начиная с 26 апреля, когда появилась ссылка на соответствующий YouTube-канал, и до начала митинга количество лайков стремительно выросло до девяти тысяч.

Участников оказалось вдвое меньше: за час до мероприятия около трех тысяч, вероятно, самых терпеливых пользователей наблюдали заставку в ожидании начала. И наконец после короткого вступительного видеоролика на экране появилось лицо спецкора «Новой газеты» Ильи Азара. В прямом эфире начали прорастать семена цифрового хаоса.

После череды помех пропал звук. О том, что Азар, Гудков и актриса Юлия Ауг пытаются высказать свою гражданскую позицию мог догадаться лишь мастер чтения по губам. Среди зрителей таких, вероятно, не оказалось. Организаторам пытались указать на проблемы.

Спустя 15 минут цифровой хаос начал пускать корни: Гудков заговорил разными голосами из-за эффекта задержки, а позже к хору присоединилась Ауг. Когда два с половиной спикера закончили речь, Илья Азар подвел итог первых 20 минут онлайн-митинга:

«Друзья, я вот сейчас посмотрел в свой мобильный телефон и понял, что мое выступление, выступление Дмитрия Гудкова никто не услышал. Поэтому давайте я еще раз скажу то, что сказал в начале, а потом опять передам слово Дмитрию Гудкову, если он, конечно, не против заново повторить свою речь».

В очередь

Технические проблемы не остановили активистов движения «Нет!». Они всерьез принялись бороться за внимание аудитории. Спикеры сменяли друг друга, но проблемы со звуком продолжали держать публику в напряжении. Гудков безрадостно признал, что альтернативы в офлайн пока нет, сравнив режим самоизоляции с домашним арестом:

«Приходится пользоваться именно таким форматом, к сожалению. Мы называем это онлайн-митингом, а для меня это больше похоже на собрание граждан, находящихся под домашним арестом».

Другой «арестант» Андрей Пивоваров посетовал на то, что у российских медиков нет средств защиты для противостояния вирусу COVID-19. Не называя конкретных медучреждений, Пивоваров рассказал о своей «благотворительной активности», намекая на деятельность организации блогера Алексея Навального «Альянс врачей». Последний, к слову, почему-то проигнорировал столь значимое мероприятие гражданских активистов.

Можно предположить, что у Навального плотный график. Под руководством его соратницы Анастасии Васильевой активисты профсоюза развозят в больницы Москвы и Подмосковья маски и дезинфицирующие средства, в которых, как часто выясняется, учреждения не нуждаются. Профсоюз уже не раз был пойман на фейках, а популярность его сайта падает с октября 2019 года.

Но вернемся к митингу, в котором на борьбу с хаосом было призвано искусство. После того, как муниципальный депутат Константин Янкаускас продемонстрировал несколько самодельных плакатов и прорекламировал свой сайт, зрителям показали Ивана Алексеева, более известного как рэпер Noize MC. После краткого приветствия музыкант запел. Комментаторы недоумевали, что он забыл на онлайн-митинге.

После музыкальной паузы выступали писательница Алиса Ганиева и сооснователь сервиса «Диссернет» Андрей Заякин. Последний сослался на недобросовестные научные работы политиков, но почему-то умолчал об оригинальности диссертации лидера «Альянса врачей» Васильевой. Ранее в ее диссертации нашли плагиат.

После выступлений череды активистов с перерывами на песни и звуковые провалы появилась феминистка Залина Маршенкулова. В интернете она прославилась призывом пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо. Дискуссию о гражданских свободах активистка свела к теме защиты женщин. Пока комментаторы возмущались, какое отношение феминизм имеет к повестке митинга, Маршенкулова требовала перекроить устои современного общества.

«Нужно менять всю патриархальную культуру, все воспитание, всю систему. <…> В школах сейчас преподают основы религиозного счастья какого-то там, я уже не помню, как это называется… Где девочек учат покорно молчать и терпеть побои, а мужчин учат выражать свои эмоции побоями и так далее…», — резюмировала представительница фем-движения.

Судя по комментариям во время выступления Маршенкуловой, зрители онлайн-митинга до конца не поняли, для чего на политическую акцию позвали феминистку и как ее выступление связано с заявленной повесткой. Под конец Маршенкуловой (ее ник в Twitter - Маячок антихриста) припомнили симпатии к Гитлеру.

Осадок от цифрового хаоса вылился в жалобы пользователей. Кто-то сетовал на проблемы со звуком, а кто-то заподозрил неладное в чрезмерно большом количестве зрителей и лайков.

Стоит отметить, что на протяжении всего митинга количество зрителей неумолимо уменьшалось, хотя SSM-щики вовсю старались — их усилия даже просочились в общий чат трансляции.

Организаторы сообщают, что в онлайн-мероприятии участвовали 14 тысяч человек. Кто из них был настоящим, а кто порождением цифрового хаоса — загадка.