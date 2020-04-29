Появились подробности о задержанных в Приангарье чиновниках

СМИ распространили информацию о задержании в 200 километрах от Усть-Кута районных чиновников, якобы поджигавших лесные массивы.

Ролики на YouTube-канале прокомментировал руководитель АНО "Центр гражданского содействия" Алексей Тупицын. По его словам, человек с разбитым лицом на кадрах – это первый заместитель мэра района, сообщает "360".

Он якобы пытался скрыться с места пожара, упал и поранил лицо. Также у него сломана ключица. Прибывшие сотрудники полиции и прокуратуры выясняют обстоятельства произошедшего.

Собеседник "360" отметил, что чиновники якобы подожгли лес и снимали возгорание с квадрокоптера. Местные жители потушили пожар самостоятельно. Сами задержанные не дали никаких комментариев по поводу инцидента.